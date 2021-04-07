СК начал проверку после обрушения части стены жилого дома в Барнауле

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следователи СКР по Алтайскому краю начали доследственную проверку по факту обрушения части стены двухэтажного жилого дома на улице Советской Армии в Барнауле. Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, дом 1954 года постройки, был признан аварийным в 2013 году. После происшествия жильцы были эвакуированы, никто не пострадал.

На месте происшествия работают следователи. Они также проверят работу чиновников, которые отвечают за расселение людей из аварийного фонда.

Обрушение произошло в среду днем. На место аварии выехали представители мэрии, управления ГО и ЧС по Барнаулу, представители администрации Железнодорожного района, полиция и медики.

Пострадавших в результате обрушения нет. Жильцы эвакуированы, для их размещения подготовлен пункт временного размещения в Детско-юношеской спортивной школе.

В доме 31 квартира, проживают 64 человека.