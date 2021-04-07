Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:41Заразились
на 07.04В России 4 606 162+8 294В мире 132 419 139+605 501

СК начал проверку после обрушения части стены жилого дома в Барнауле

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Следователи СКР по Алтайскому краю начали доследственную проверку по факту обрушения части стены двухэтажного жилого дома на улице Советской Армии в Барнауле. Об этом сообщает Следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, дом 1954 года постройки, был признан аварийным в 2013 году. После происшествия жильцы были эвакуированы, никто не пострадал.

На месте происшествия работают следователи. Они также проверят работу чиновников, которые отвечают за расселение людей из аварийного фонда.

Обрушение произошло в среду днем. На место аварии выехали представители мэрии, управления ГО и ЧС по Барнаулу, представители администрации Железнодорожного района, полиция и медики.

Пострадавших в результате обрушения нет. Жильцы эвакуированы, для их размещения подготовлен пункт временного размещения в Детско-юношеской спортивной школе.

В доме 31 квартира, проживают 64 человека.

Барнаул Алтайский край

Новости

В Минцифры насчитали как минимум пять альтернатив Zoom в России

В Минцифры насчитали как минимум пять альтернатив Zoom в России

СК впервые прекратил "дело колумбайнера"

Госдума приняла закон об обязательной аттестации экскурсоводов

Госдума приняла закон об обязательной аттестации экскурсоводов

В РФ ввели штрафы за высадку детей-безбилетников

Госдума приняла закон об участии в выборах физлиц-иноагентов

Песков заявил, что сроки нахождения войск у границ Украины зависят от властей РФ

Песков заявил, что сроки нахождения войск у границ Украины зависят от властей РФ
Пандемия коронавируса

Профсоюз добился выплаты 2,7 млн рублей семье фельдшера, умершей от COVID-19

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Защита заболевшего COVID-19 Фургала попросила освободить его из СИЗО

Защита заболевшего COVID-19 Фургала попросила освободить его из СИЗО

Четверть работавших удаленно россиян хотели бы продолжить дистанционку

Четверть работавших удаленно россиян хотели бы продолжить дистанционку

В РФ завели два дела после подрыва на мине подростков в Донбассе

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');