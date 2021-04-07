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В Подмосковье проведут проверку по факту гибели женщины в салоне красоты

СКР возбудил уголовное дело после инцидента в Луховицах

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники Росздравнадзора проверят салон красоты в подмосковных Луховицах, где во время процедуры умерла женщина, сообщает сайт ведомства.

"Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области проведет проверку салона красоты в городе Луховицы, где во время операции по подтяжке лица умерла 51-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Со своей стороны главное управление СКР по Московской области отмечает, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, 4 марта женщина обратилась в салон красоты в городе Луховицы, чтобы сделать лифтинг лица. Во время процедуры сотрудник салона красоты ввел женщине в околоушную область препарат анестетического свойства, который вызвал у нее приступ эпилепсии.

Медики из прибывшей бригады скорой помощи попытались спасти пострадавшую, но безуспешно, отметили в областном главке СКР.

По данным эксперта, смерть женщины наступила в результате отравления анестетическим препаратом. Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, добавили в СКР.

Росздравнадзор Подмосковье СКР Луховицы

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