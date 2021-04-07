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МТС потратит 3,2 млрд рублей на выкуп акций у не согласных с реорганизацией

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" направит 3,2 млрд рублей на выкуп 9,8 млн собственных акций у акционеров, не согласных с реорганизацией телеком-оператора. Об этом решении совета директоров МТС сообщила пресс-служба компании.

Выплаты МТС планирует завершить до 1 мая.

В рамках реорганизации к МТС хотят присоединить дочерние ООО "СТВ", ООО "Стрим", ООО "Облачный ритейл", ООО "Облачный ритейл плюс", ООО "Мультикабельные сети Балашихи", АО "Научно-производственное объединение "Прогрессивные технологии".

В декабре оператор обещал выкупить у не согласных с реорганизацией акционеров ценные бумаги по цене 328,18 рубля за штуку.

Оператор периодически присоединяет дочерние компании, поэтому суть реорганизации для МТС традиционна.

Весной прошлого года МТС выплатила 107,4 млн рублей миноритариям, не согласным с консолидацией дочерних компаний "РИКТ", "Телесервис", "Прогтех-Юг", "Сибинтертелеком", "Энвижн-Консалтинг", "Авантаж" и "НИС".

Крупнейшим акционером МТС является АФК "Система" - с учетом косвенного участия через подконтрольные лица ей принадлежит 56,8% акций оператора, доля эффективного участия составляет 50,02%. В свободном обращении находится 43,19% акций МТС.

В марте МТС запустила программу buyback на сумму до 15 млрд рублей, которая будет действовать до конца 2021 года.

МТС АФК Система СТВ Стрим

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