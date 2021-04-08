Несколько собак погибло при взрыве газа в приюте в Кемерово

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв газового баллона произошел в частном жилом доме в Кемерово, где находилась передержка для животных, пострадала владелица жилища и три собаки, еще две погибли, говорится в сообщении, опубликованном в интернет-сообществе приюта в четверг.

Там добавили, что хозяйка приюта в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. У выживших собак ожоги.

В пресс-службе Главного управления МЧС по Кузбассу "Интерфаксу" сообщили, что к моменту прибытия первого подразделения из-под крыши дома шел слабый дым.

"До прибытия подразделений пожарной охраны самостоятельно эвакуировался один человек. В результате пожара произошло обрушение деревянной обрешетки и перекрытия", - сказал сотрудник пресс-службы.

Предположительно, причиной произошедшего стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

В пресс-службе областного центра медицины катастроф агентству сообщили, что информация о состоянии пострадавшей уточняется.