Около 60% россиян пожаловались на переработки

Больше всего - 40% от нормы рабочего времени - перерабатывают врачи

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Больше половины работающих россиян (58%) трудятся сверхурочно, удельный вес переработки в месяц составляет в среднем 28% от нормы, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Результаты опроса показали, что мужчины перерабатывают чаще женщин - это 60% и 54% респондентов, молодежь 18-24 лет перерабатывает чаще россиян в возрасте 45 лет и старше - это 58% и 55% респондентов соответственно.

По данным исследования, россияне с доходом более 80 тысяч рублей в месяц перерабатывают в полтора раза больше сограждан с ежемесячной зарплатой менее 30 тысяч рублей - 64% и 41% опрошенных соответственно.

О том, что время от времени приходится перерабатывать, чаще всего говорят администраторы (79%), фармацевты (73%) и программисты (72%). Среднее время, которое приходится перерабатывать представителям этих профессий, - в пределах 28-30%.

По данным SuperJob, перерабатывают 69% врачей и 65% учителей, при этом их переработки по времени оказались самыми делительными - 40% от нормы рабочего времени у медицинских работников и 37% - у педагогов.

В свою очередь, 30% россиян работают строго по графику, среди сограждан в возрасте 45 лет и старше не перерабатывает ровно каждый третий (33%), показывают результаты исследования.

Каждый восьмой работающий россиянин (12%) затруднился оценить, насколько он выходит или наоборот не выходит за рамки рабочего графика.

Опрос был проведен 20 февраля - 6 апреля 2021 года среди 5000 респондентов в возрасте от 18 лет, работающих на условиях полной занятости, в 863 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.