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"ЛУКОЙЛ-Коми" не смогло оспорить в ВС РФ методику расчета ущерба лесам

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отказался признать недействующей одну из норм методики расчета вреда лесам, в частности лесным почвам, по заявлению ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", говорится в картотеке арбитражных дел.

"Отказать в удовлетворении иска", - сказано в определении суда.

"ЛУКОЙЛ-Коми" обращалось в Верховный суд РФ с административным исковым заявлением о признании недействующим пункта 6 приложения №3 к Особенностям возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства, утвержденным постановлением правительства РФ от 29 декабря 2018 г. №1730, и примечания 7 к данному пункту.

В оспариваемой норме речь, в частности, идет о самовольном снятии, уничтожении или порче почв, нахождении транспортных средств и механизмов, кроме специального назначения, в защитных лесах вне отведенных мест и их движении вне существующих лесных дорог.

До вынесения решения ВС РФ по этому заявлению Арбитражный суд Республики Коми 29 января принял решение приостановить производство по иску регионального министерства природных ресурсов к ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" на сумму более 2,2 млрд рублей. Минприроды Коми просит взыскать с компании ущерба, причиненного, по его мнению, лесам в результате уничтожения и порчи почв, повреждения лесных насаждений.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор провел внеплановую выездную проверку в отношении "ЛУКОЙЛ-Коми", которое осуществляет деятельность в Арктической зоне РФ на объектах, связанных с обращением нефти и нефтепродуктов и расположенных в Ненецком автономном округе. Проверка прошла на 12 месторождениях в северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в границах лицензионных участков Харьягинского, Южно-Шапкинского, Пашшорского, Южно-Юрьяхинского, Восточно-Сарутаюского, Инзырейского, Мядсейского, Тэдинского, Тобойского, Перевозного, Варандейского, Южно-Хыльчуюского нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений.

Кроме того, 17 августа Печорское управление Ростехнадзора потребовало приостановить эксплуатацию трубопровода "ЛУКОЙЛ-Коми" под Ухтой из-за нарушений. При проверке соблюдения обязательных требований промышленной безопасности в системе межпромыслового трубопровода УПН "Ярега" - ПСП "Ухта", который является объектом повышенной опасности, были выявлены нарушения.

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" – дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ", зарегистрировано 12 апреля 2001 года, является одним из крупнейших недропользователей Северо-Запада России и ведет деятельность в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции на территории Коми и Ненецкого автономного округа. В состав ООО входят территориальные производственные предприятия "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз", а также Нефтешахтное управление "Яреганефть", Управление производственно-технической комплектации и Усинский газоперерабатывающий завод.

ЛУКОЙЛ-Коми ВС РФ Арктика

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