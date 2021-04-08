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Средневековый могильник нашли на Кубани при строительстве трассы в Крым

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Могильник средневекового воина, предположительно, XII-XIII в. обнаружен при строительстве автомобильной магистрали к Крымскому мосту в Краснодарском крае. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Управления автомобильных дорог "Тамань".

Древние артефакты найдены в Славянском районе Краснодарского края при очистке от взрывоопасных предметов территории будущего строительства трассы А-289.

В ходе дальнейших археологических исследований, на глубине около метра, была найдена глиняная кремационная урна эпохи средневековья с погребальным инвентарем и свернутая в несколько оборотов железная сабля.

Как сообщается, находка датируется XII-XIII в. Она связана с племенами зихско-касожского круга и является частью крупного грунтового могильника. До осени 2021 года археологам предстоит определить площадь захоронения и выполнить спасательные археологические работы в границах полосы отвода строящегося объекта.

Трасса А-289 от Краснодара в направлении Таманского полуострова входит в проект развития дальних автодорожных подходов к Крымскому мосту. Планируется, что она будет реконструирована и станет наиболее комфортным и быстрым маршрутом в Крым при движении из центральной части России и непосредственно из Краснодара.

Краснодарский край Кубань Крым

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