Топ-менеджера пермского банка нашли мертвым на рабочем месте

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Госинспекция труда Пермского края сообщила, что проверяет обстоятельства гибели первого зампреда правления одного региональных банков. 2 апреля его нашли мертвым на рабочем месте.

В инспекции это трактуют как "смертельный несчастный случай".

В банке создана комиссия по расследованию случившегося, комиссию возглавил краевой госинспектор труда.

"В ходе расследования будет дана оценка условий труда на рабочем месте, включая организацию медицинских осмотров и соблюдения требований режима труда и отдыха", - говорится в пресс-релизе.

В Госинспекции не назвали ни погибшего, ни банк.

В пресс-службе краевого управления СКР "Интерфаксу" сообщили, что по факту проводится доследственная проверка. Видимых криминальных следов смерти на теле погибшего не нашли.

По сведениям издания "59.ru", речь идет о гибели Олега Вайсмана, первого заместителя председателя АО "Банк "Пермь". Официальным подтверждением этой информации агентство пока не располагает.

В банке информацию о гибели топ-менеджера не комментируют, на сайте кредитного учреждения информация о Вайсмане не отображается.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Вайсман занимал эту должность в банке с 2003 года.

Банк "Пермь" по итогам четвертого квартала 2020 года занял 274-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".