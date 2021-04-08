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Единственный разработчик вертолетов в России проведет цифровизацию производства

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова (холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех") проведет цифровую трансформацию для ускорения создания новых машин, сообщили в пресс-службе "Ростеха".

"Уже на первом этапе реализации программы НЦВ "Миль и Камов" сможет сократить сроки разработки конструкторской документации для новых вертолетов на 5-10%, а сроки технологической подготовки производства - до 20%. То есть за счет использования цифровых технологий техника будет создаваться быстрее", - сообщили в авиационном кластере "Ростеха".

По данным пресс-службы, предприятие проведет глубокую модернизацию рабочих мест конструкторов и инженеров, а также всей ИТ-инфраструктуры для внедрения системы управления жизненным циклом изделий (PLM) и использования новейших инструментов инженерного анализа, системного и 3D-проектирования.

"За счет масштабного внедрения цифровых технологий "Вертолеты России" рассчитывают в течение семи лет сократить сроки вывода на рынок новых вертолетов, добиться увеличения рыночной доли и прибыльности", - сказали в "Ростехе".

Цифровизация производства позволит усовершенствовать применение цифровых двойников для оптимизации конструкции, подготовки производства и эксплуатации вертолетов, отметили в госкорпорации.

В "Ростехе" сообщили, что цифровая трансформация НЦВ "Миль и Камов" будет проходить при поддержке Новикомбанка и Фонда развития промышленности (ФРП, группа ВЭБ.РФ), с помощью которых удалось привлечь более 1,2 млрд рублей.

"Согласно достигнутым договоренностям, банк предоставил предприятию кредит в размере 741,7 млн рублей, а также банковскую гарантию на 602,5 млн рублей, которая позволила получить от ФРП льготный заем еще на 500 млн рублей по программе "Цифровизация промышленности", - сказали в пресс-службе.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в "Ростех") - единственный разработчик и производитель вертолетов в России, обладающий возможностями проектирования, производства, испытаний и технического обслуживания военных и гражданских вертолетов. НЦВ "Миль и Камов" объединяет две знаменитые конструкторские школы, разрабатывающие вертолеты марки "Ми" и "Ка".

Вертолеты России Ростех

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