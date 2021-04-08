Механик пытался украсть топливо с ледокола под видом фекальных вод

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге главного механика ледокола уличили в краже дизельного топлива, сообщили в управлении МВД на транспорте по Северо-Западу.

По версии полиции, механик сэкономил на заправке судна соляркой, а более 100 тонн излишков решил присвоить. Слив топлива он организовал под видом передачи льяльных (загрязненных нефтепродуктами ) и хозфекальных вод из топливных танков ледокола в другое судно.

Его застали с поличным. На момент задержания подозреваемый успел перелить 9,8 тонн дизельного топлива стоимостью более 4,5 млн рублей, отметили в МВД.

Подозреваемого оставили на свободе под подписку о невыезде. В его отношении возбуждено дело о покушении на кражу.