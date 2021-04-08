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В Республике Алтай за массовые беспорядки в СИЗО осудили 18 человек

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Республике Алтай 18 человек приговорены к реальным срокам по делу о массовых беспорядках в сентябре 2016 года в СИЗО №1, сообщили в СК.

Суд и следствие установили, что утром 22 сентября один из заключенных из камеры начал призывать остальных к беспорядкам и уничтожению имущества. "После чего его в одночасье поддержали более 23 заключенных 16-ти камерных помещений", - говорится в пресс-релизе.

Инициатор и пять его сокамерников расшатали стол и две лавки, вырвали их опоры, вмонтированные в бетонный пол, и этими ножками забаррикадировали входную дверь. Остальные заключенные разбили телекамеры в своих помещениях.

В результате было повреждено и уничтожено имущество учреждения на общую сумму свыше 150 тысяч рублей, дезорганизована деятельность следственного изолятора. Беспорядки пресекли в течение часа.

Суд признал 17 подсудимых виновными в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК), а одного - в призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212) и участию в них.

ФСИН Республика Алтай

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