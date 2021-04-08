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Жителей Челябинска будут судить за хищение 6 млн рублей у белорусского казино

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Челябинске пять горожан предстанут перед судом по делу о хищении денег у казино в Белоруссии, сообщила областная прокуратура. Им вменяют мошенничество.

По версии следствия, они с ноября 2016 года по апрель 2017 года с помощью специальных вредоносных программ получали выигрышные комбинации на игровых автоматах. За счет этого они получили больше 6 млн рублей. Всего в группе было 17 человек, 12 из них уже судили в Белоруссии.

Материалы уголовного обвинения в отношении граждан России передали в прокуратуру Челябинской области для дальнейшего расследования.

Дело рассмотрит Центральный районный суд.

Челябинск Белоруссия Центральный суд

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