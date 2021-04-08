В Мордовии задержали врио главы Минлесхоза за хищения при расчистке реки

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту хищения денежных средств при расчистке русла реки в Мордовии.

Республиканское следственное управление СКР сообщает, что в 2019 году министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии и ООО "АвтоСтрой" заключили государственный контракт на выполнение работ по расчистке русла реки Шапа в Краснослободском районе. Стоимость работ превысила 7,4 млн рублей. Деньги были перечислены согласно актам о приемке выполненных работ.

При этом, как отмечается, работы по перевозке на полигон грузов I класса (кустарников и ила) общей стоимостью более 3,6 млн рублей выполнены не были.

Похищенными деньгами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению, говорится в сообщении.

По подозрению в совершении преступлений задержаны двое представителей коммерческой организации и исполняющий обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии. Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ, части 1 статьи 285 УК РФ (мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями) на основании материалов регионального УФСБ.

В сообщении не уточняются имена подозреваемых.

Вместе с тем на сайте Минлесхоза Мордовии сообщается, что его возглавляет Юрий Медянкин. Он занял этот пост в 2017 году.

В конце февраля врио главы Мордовии отправил правительство в отставку, министры работают в статусе исполняющих обязанности.

В пресс-службе главы республики "Интерфаксу" уточнили, что министр освобожден от должности.

"7 апреля 2021 года врио главы Мордовии Артемом Здуновым был подписан указ об освобождении от занимаемой должности по инициативе работодателя министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Медянкина Юрия Васильевича", - сказал собеседник агентства.

На сайте Минлесхоза отмечается, что должность главы ведомства вакантна.