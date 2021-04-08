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Владельца агрокомплекса в Хакасии заподозрили в невыплате зарплат из жадности

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор хакасского агропредприятия "Мавр" стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплат сотрудникам на общую сумму более 1 млн рублей, сообщили в управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.

По версии следствия, он с июня 2019 года по январь 2020 года, "действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, не выплачивал заработную плату двум работникам предприятия", хотя у него была реальная возможность ее платить. Эти деньги он использовал на иные нужды.

Дело возбуждено по материалам прокуратуры.

По данным "Спарк-Интерфакс", ООО "АПК Мавр" была зарегистрирована в Абакане в 2015 году и занимается производством продукции из мяса убойных животных и мяса птицы. Гендиректор и владелец 100% компании - Павел Ромашов.

Выручка предприятия в 2019 году составила около 224,3 млн рублей, чистый убыток - более 109,7 млн рублей. При этом, согласно ежегодной отчетности компании она терпит убытки с 2017 года. С 2016 года выручка общества упала более чем в пять раз. Арбитражный суд Хакасии рассматривает заявление о признании компании банкротом.

АПК Мавр Хакасия Абакан СКР Павел Ромашов

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