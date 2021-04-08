Кража ноутбука привела к остановке строительства школы в Карелии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Кража ноутбука, с которого рабочие управляли бетонным заводом, привела к временной остановке строительства школы в городе Кемь, сообщили в четверг в управлении МВД по Карелии.

"На строящийся социальный объект проникли неизвестные и похитили ноутбук, на котором была установлена программа автоматического управления бетонным заводом", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по Карелии.

Без техники темпы работ замедлились в несколько раз.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже - им оказался уже имевший проблемы с законом несовершеннолетний кемлянин. По данным полиции, он признался в преступлении и сказал, что оставил ноутбук себе для личного пользования. В итоге компьютер у него изъяли и передадут законному владельцу.

Молодой человек стал фигурантом дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), ему грозит до пяти лет колонии.

Строительство средней школы на 1,2 тыс. мест в Кеми началось осенью прошлого года.