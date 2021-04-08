Преподаватели из РФ будут дистанционно читать лекции студентам КНДР

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Преподаватели из российских вузов будут дистанционно обучать студентов из Северной Кореи, заявил координатор группы Госдумы по взаимодействию с парламентом КНДР Казбек Тайсаев.

"В скором времени мы планируем запуск совместных образовательных программ, в ходе которых предусмотрено чтение лекций", - сказал Тайсаев в четверг на круглом столе в посольстве КНДР в РФ, посвященном второй годовщине визита Ким Чен Ына в Россию и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Парламентарий сообщил, что "в конце апреля 2021 года начнутся первые дистанционные лекции". В качестве примера Тайсаев привел Московский автодорожный институт.

По словам депутата Госдумы, новый посол КНДР в России Син Хон Чхоль отмечает, что в Северной Корее "неуклонно растет интерес к русскому языку".

Тайсаев также отметил, что России необходимо наращивать помощь Северной Корее. По его словам, "пандемия не стала камнем преткновения на пути взаимодействия и плодотворного сотрудничества".

Вместе с тем, "сегодня непростая эпидемиологическая ситуация в мире внесла определенные коррективы в реализацию наших масштабных проектов", сказал депутат.

Участники круглого стола приняли заявление, согласно которому Москва и Пхеньян выступают за выведение двусторонних отношений на более высокий уровень стратегического партнерства.