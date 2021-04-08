"Вымпелком" ликвидировал юрлицо Golden Telecom через 13 лет после его покупки

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - "Вымпелком" через почти 13 лет после приобретения Golden Telecom, сделки, которая до сих пор остается одной из крупнейших на российском телеком-рынке, ликвидировал его как юридическое лицо, следует из отчетности оператора.

"Вымпелком" купил группу Golden Telecom в 2008 году. Сумма сделки составила $4,3 млрд, и в отрасли бытовало мнение, что именно дорогое приобретение вкупе с эффектом финансового кризиса заставило "Вымпелком" сократить инвестпрограмму, позволив конкурентам отобрать у компании часть доли на российском рынке.

В феврале 2021 года "Вымпелком" выкупил 79,8% Golden Telecom у материнского холдинга VEON (ранее Vimpelсom) за один доллар.

В результате сделки российский оператор стал владеть 100% Golden Telecom, и уже в марте было принято решение о его ликвидации. Часть активов приобретенной "дочки" были переданы "Вымпелкому", присоединение оставшихся юрлиц будут производиться постепенно и может потребовать значительного времени, отмечается в материалах компании.

Сколько стоит "Вымпелком"

Несмотря на то, что телеком-оператор не раскрыл конкретные активы, которые были присоединены в результате ликвидации, сейчас "Вымпелком" вынес на рассмотрение акционеров вопрос о выкупе акций у не согласных с реорганизацией в форме присоединения следующих активов: ООО "Совинтел Групп", ООО "Аренда ЕС", ООО "Кубтелеком" и ООО "Сахалин Телеком".

Все эти юрлица ранее принадлежали Golden Telecom.

Внеочередное собрание акционеров по этому вопросу состоится 20 мая. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на участие в собрании - 19 апреля. По сути рассмотрение на собрании в данном случае - формальность, так как "Вымпелком" на 100% принадлежит VEON.

Стоимость выкупа акций составит 2800 рублей за обыкновенную акцию и 0,017 рубля за привилегированную акцию класса А. Таким образом, учитывая цену выкупа обыкновенных акций, "Вымпелком" оценивается в 143,6 млрд рублей (количество выпущенных акций компании составляет 51 281 022 штуки), или около $1,85 млрд по текущему курсу. Для инвесторов эти параметры могут представлять только теоретический интерес: какова оценка стоимости российского бизнеса VEON, которые генерирует до 50% выручки холдинга. На пике, в 2007 году, капитализация "старого" "Вымпелкома", еще до серии крупных сделок и преобразования сначала в Vimpelcom, а затем в VEON, превышала $30 млрд. Сейчас капитализация VEON - чуть больше $3 млрд.