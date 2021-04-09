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Томский экс-полицейский получил 7 лет колонии за взяточничество

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Стрежевской городской суд Томской области признал 34-летнего бывшего полицейского виновным в получении взятки и приговорил его к семи годам колонии строгого режима, сообщает в пятницу управления СКР по региону.

По данным следствия, с сентября 2015 года по июнь 2019 года начальник отдела уголовного розыска отдела "Стрежевской" МВД РФ лично получил от организаторов занятия проституцией 75 тыс. рублей, а затем еще 900 тыс. рублей в виде переводов на банковские счета за покровительство и непресечение незаконной деятельности.

СКР по материалам областного управления ФСБ возбудил уголовное дело по о получении взятки, полицейского уволили в ходе следствия.

Помимо лишения свободы, суд приговорил мужчину к штрафу в 1,95 млн рублей.

Томск

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