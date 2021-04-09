Яйца в Алтайском крае за год подорожали на 70%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Цены на яйца в Алтайском крае выросли за год почти на 70%, при этом птицефабрики ожидают снижение ценника после Пасхи, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор края Виктор Томенко провел рабочее совещание с руководителями крупных алтайских птицефабрик, на котором стороны обсудили вопросы ценообразования на продукцию.

"Федеральная антимонопольная служба провела целый ряд проверок, нарушений антимонопольного законодательства не зафиксировано. У наших производителей яйца есть понимание того, насколько ответственная и в то же время эффективная политика должна быть по ценообразованию. Я думаю, что точно производители Алтайского края не будут выступать тем локомотивом, который раскручивает ценовой маховик", - приводятся в сообщении слова Томенко.

Чуть больше половины всех производимых в Алтайском крае яиц продается за пределы региона. При этом на розничном рынке региона объем этой продукции наполовину формируется за счет поставок из других регионов страны.

Власти подчеркивают, что, несмотря на существенный рост, цены на яйца в крае "продолжают оставаться самыми низкими в стране и в Сибирском федеральном округе".

"В существующей рыночной ситуации на рост себестоимости повлияло повышение цен на зерно, ветпрепараты и другие составляющие", - отмечается в сообщении.

Соучредитель крупнейшей на Алтае птицефабрики "Комсомольская" Денис Старовойтов связывает рост цен также с сезонным фактором - накануне пасхальных праздников спрос на яйца традиционно возрастает. Кроме того, в последнее время растут затраты на содержание птицы и на упаковочные материалы. По его мнению, "стабилизация цен на яйцо ожидается в ближайший месяц".