В омском заказнике создадут искусственное гнездовье для редких птиц

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Около 50 искусственных гнезд установят в заказнике "Степной" в Омской области для сохранения популяции краснокнижных водоплавающих птиц, сообщает пресс-служба правительства региона.

В заказнике обитают многие виды птиц, как повсеместно распространенные, так и редкие. Каждый год сюда прилетают гнездиться лебедь, серый журавль, белолобый гусь, утки различных видов.

"Как правило, водоплавающая птица высиживает потомство в прибрежной полосе. Но места гнездования нередко подвергаются разорению хищниками - енотовидной собакой, хорем, лисицей, а в случае пожара выгорает вся растительная подстилка, и земля уже непригодна для гнездования", - отмечается в пресс-релизе.

Для сохранения популяции редких видов водоплавающих птиц, места обитания которых расположены на территории заказников, региональное Минприроды организовало установку искусственных гнезд на мелководье.

Основой конструкции для крепления искусственного гнезда служит специальная металлическая стойка. По гладкому шесту хищники, лазающие по деревьям, не смогут подобраться к кладке яиц, и даже если саму птицу спугнули, содержимое ее гнезда остается невидимым.

В этой работе наряду с инспекторами по охране животного мира примут участие энтузиасты из числа местных жителей и юннаты.