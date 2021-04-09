Один человек пострадал при взрыве котла на бетонном заводе в Томске

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Взрыв газовоздушной смеси внутри котла произошел на территории ООО "Завод ЖБК-100" в Томске.

Отмечается, что в результате взрыва частично разрушился котел, отапливающий помещения завода. В результате происшествия пострадал один человек. Он доставлен в Больницу скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в пятницу.

Повредилось остекление помещения. Отмечается, что работоспособность котельной завода не нарушена, так как имеется резервный котел.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Завод ЖБК-100" занимается производством изделий из бетона, цемента и гипса.