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Росприроднадзор начал внеплановую проверку городов Кавминвод

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Экологическое состояние городов Кавказских Минеральных Вод стало поводом для внеплановой проверки курортного региона Росприроднадзором.

Глава ведомства Светлана Радионова сообщила, что проводится "комплексная проверка", в том числе по вопросам "состояния источников и той воды, которая здесь добывается". По итогам проверки будет подготовлен доклад, уточнила она.

Жители Кавминвод рассказали Радионовой о проблемах незаконных свалок, вырубке деревьев в охраняемых зонах, а также износе коммунальных сетей, что негативно влияет на экологию городов-курортов.

В своем инстаграме Радионова написала, что осмотрела свалку площадью почти 5 га в Лермонтове, на полигоне размещено 126 тыс. тонн отходов.

"Срок эксплуатации объекта много раз продлевали. Но в прошлом году его включили в нацпроект "Экология" и начали рекультивировать. Срок - до октября. Мы будем контролировать ход работ. Хотелось бы, чтобы подобных свалок не было", - отметила она.

Среди городов, которые она планирует посетить в рамках рабочей поездки, указаны Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Минеральные Воды.

Росприроднадзор Светлана Радионова

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