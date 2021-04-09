В Приморье сдали в эксплуатацию казарму в стиле лофт

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Военные строители завершили реконструкцию казармы 1902 года в Приморском крае в военном городке Западный (Уссурийск), оформив ее в стиле лофт для сохранения исторического облика здания.

В пресс-служб евоенно-строительного комплекса Минобороны сообщили, что здание было построено "в стиле кирпичной эклектики", для которого характерно использование красного кирпича как основного материала, поэтому внутренняя отделка помещений выполнена в стиле лофт. "Строителям удалось сохранить исторический облик здания, при этом создать современную, удобную для проживания среду", - отмечает пресс-служба.

Казарма рассчитана на проживание 200 военнослужащих. Для восстановления старинной кирпичной кладки, в которой было обнаружено около сотни трещин, достигающих четырех метров, военные строители применили метод инъецирования. Эта технология позволяет увеличить прочность стен почти в два раза без удаления поврежденных участков кладки.

На территории военного городка завершена реконструкция четырех казарм, которые относятся к объектам культурного наследия. В высокой степени готовности находятся две казармы и столовая, рассчитанная на 1,2 тыс. мест. Это один из самых крупных объектов общественного питания на территории округа.