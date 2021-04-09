Осужденному американцу в Челябинске добавили срок по новым эпизодам с детским порно

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Курчатовский районный суд в Челябинске вынес второй обвинительный приговор гражданину США Дэвиду Лэнгу, который уже отбывает наказание в колонии за изготовление и оборот детской порнографии. Об этом сообщили "Интерфаксу" в суде в пятницу.

Суд признал мужчину виновным по части 1, пункту "б" части 2 статьи 242.1 УК РФ (изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Лэнг признан виновным по десяти эпизодам. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, сказал представитель суда.

Он также уточнил, что срок приговора назначен с учетом наказания, вынесенного судом за аналогичные преступления в 2018 году.

Первый аналогичный приговор в отношении Лэнга Курчатовский районный суд вынес в 2018 году. Он был признан виновным в нескольких эпизодах изготовления и оборота детской порнографии и осужден к 7 годам 6 месяцам колонии общего режима. В настоящее время Лэнг отбывает это наказание.

Кроме того, суд установил, что он вступил в половой контакт с одной из девушек-моделей и неоднократно совершал с ней развратные действия. Суд признал его виновным по статье 134 и 135 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также развратные действия), но освободил от наказания по этому преступлению в связи с истечением срока давности.

По данным суда, Дэвид Айра Лэнг приехал в Челябинск в 2001 году в качестве бизнес-консультанта. В 2005 году он открыл на съемной квартире студию, где изготавливал порнографические фото и видео материалы. Среди моделей были дети младше 14 лет.

Порнопродукцию он отправлял в США на дисках через экспресс-почту, гонорары получал на банковский счет.

С 2014 года американец начал распространять порнографию через интернет. Его деятельность пресекли в 2015 году, после чего иностранец был задержан и арестован.