Суд в Москве заочно арестовал предполагаемого украинского разведчика

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о терроризме Олега Ахмедова, который может быть "начальником подразделения украинской военной разведки". Об этом сообщили в пресс-службе суда. Ему заочно предъявили обвинение по статье о теракте (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК).

Он будет помещен под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания в России.

По такому же обвинению суд в пятницу заочно арестовал еще одного фигуранта - Сергея Кутырина.

В апреле 2020 года в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки министерства обороны Украины, направленная "на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан".

Выявленные операции, по данным ФСБ, были организованы "начальником подразделения украинской военной разведки", дислоцированного в Херсоне - полковником Олегом Ахмедовым.

Комментариями следствия по ситуации с арестом Ахмедова "Интерфакс" в настоящее время на располагает.