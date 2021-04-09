Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:24Заразились
на 09.04В России 4 623 984+9 150В мире 133 943 335+839 850

Суд в Москве заочно арестовал предполагаемого украинского разведчика

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела о терроризме Олега Ахмедова, который может быть "начальником подразделения украинской военной разведки". Об этом сообщили в пресс-службе суда. Ему заочно предъявили обвинение по статье о теракте (п. "а" ч. 2 ст. 205 УК).

Он будет помещен под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или с момента его задержания в России.

По такому же обвинению суд в пятницу заочно арестовал еще одного фигуранта - Сергея Кутырина.

В апреле 2020 года в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки министерства обороны Украины, направленная "на организацию и совершение диверсионно-террористических актов, похищение сведений, содержащих государственную тайну, и вербовку российских граждан".

Выявленные операции, по данным ФСБ, были организованы "начальником подразделения украинской военной разведки", дислоцированного в Херсоне - полковником Олегом Ахмедовым.

Комментариями следствия по ситуации с арестом Ахмедова "Интерфакс" в настоящее время на располагает.

Олег Ахмедов ФСБ Лефортовский суд Москва Крым Сергей Кутырин

Новости

Новый серийный самолет Ил-96-300 совершил первый испытательный полет

Экс-главу Минтруда Дагестана обвинили в создании преступного сообщества

Московский школьник получил условный срок по делу об изготовлении бомбы

Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии

Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии

Появившуюся в рамках декриминализации побоев статью признали неконституционной

Появившуюся в рамках декриминализации побоев статью признали неконституционной

РКН заявил, что оборудование для "суверенного рунета" не влияет на работу сетей операторов

Пандемия коронавируса

Росздравнадзор не зафиксировал смертей из-за российских COVID-вакцин

Росздравнадзор не зафиксировал смертей из-за российских COVID-вакцин

Кремль пообещал защитить жителей Донбасса в случае возобновления боев

Кремль пообещал защитить жителей Донбасса в случае возобновления боев

В Москве задержали адвоката экс-полковника Захарченко

В Москве задержали адвоката экс-полковника Захарченко

Голикова спрогнозировала рост доли пожилых россиян к 2030 г. до 29%

Голикова спрогнозировала рост доли пожилых россиян к 2030 г. до 29%
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');