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Самарские таможенники передали изъятое чучело крокодила юннатам

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Самарская таможня передала в дар музею Самарского областного детского эколого-биологического центра конфискованное в аэропорту чучело сиамского крокодила и редкий вид коралла, сообщает региональная таможня.

Чучело крокодила таможенники обнаружили на контроле авиарейса "Нячанг-Самара". Коралл же был обнаружен в багаже гражданина, летевшего с отдыха из Таиланда. Как отмечает таможенная служба, разрешительных документов на приобретённые "сувениры" у пассажиров не оказалось.

Экспертиза установила, что изъятые экземпляры являются видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. Чучело принадлежит редкому сиамскому крокодилу, а коралл отряду Мадрепоровых.

Мировой судья Красноглинского района Самары принял решение о конфискации, по решению таможенной службы экспонаты переданы самарской станции юннатов.

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