В МВД опровергли возобновление личного приема обращений граждан

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В МВД России объяснили, что не могут принимать личные обращения граждан, поскольку приостановили эту работу с марта 2020 года в связи с пандемией.

Так ведомство прокомментировало сообщения в СМИ и соцсетях о том, будто бы в приемной МВД отказались принимать собранные "ОВД-Инфо" подписи. Подписи собрали под петицией против недопуска адвокатов в отделы полиции к задержанным под предлогом введения плана "Крепость".

"В связи с размещением в социальных сетях и телеграм-каналах недостоверных сведений о деятельности приемной МВД России напоминаем, что в настоящее время, учитывая складывающуюся эпидемиологическую обстановку в субъектах Российской Федерации, в подразделениях МВД России временно приостановлен личный прием граждан", - официально сообщила пресс-служба ведомства.

Там посоветовали гражданам отправлять заявления, изложенные на бумаге, по почте, либо направлять их в электронной форме через сервис "Прием обращений граждан и организаций" на сайтах министерства и его территориальных отделений. При наличии в регионе почтового ящика МВД, заявления можно складывать туда.

О временном прекращении личного приема граждан в отделах МВД ведомство предупреждало в марте 2020 года.