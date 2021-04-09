Путин обсудил с Эрдоганом карабахский и украинский кризисы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили положение дел в Сирии, Ливии и проблему урегулирования в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Кремля.

"При обсуждении положения дел в Сирии акцентирована важная роль России и Турции в вопросах стабилизации обстановки и налаживания межсирийских переговоров. Отмечена актуальность задач совместной борьбы с терроризмом, в частности, в провинции Идлиб в соответствии с положениями Сочинского меморандума 2018 г. и Дополнительного протокола к нему от 5 марта 2020 г.", - говорится в сообщении.

Затронута проблематика урегулирования в Нагорном Карабахе. "Реджеп Тайип Эрдоган высоко оценил шаги России по обеспечению дальнейшей стабилизации обстановки, поступательной реализации трехсторонних Заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года. Владимир Путин информировал Президента Турции об итогах недавних контактов с лидерами Армении и Азербайджана. Выражено обоюдное мнение о необходимости активизации работы по восстановлению транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

Кроме того, отметили в Кремле, Путин изложил Эрдогану российские подходы к разрешению внутриукраинского кризиса

Отмечается, что была "высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения".

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что "в связи с планами строительства Турцией Стамбульского канала с российской стороны акцентирована важность сохранения, в целях обеспечения региональной стабильности и безопасности, действующего режима черноморских проливов согласно положениям Конвенции Монтрё 1936 г".

Впервые идею строительства канала "Стамбул" Эрдоган упомянул в 2011 году. Тогда он заявлял, что судоходство в Босфоре может быть сокращено или прекращено вовсе, что противоречит конвенции Монтрё. Завершить проект планируется к 2023 году.

Эрдоган, по сообщениям турецких СМИ, заявлял, что конвенция Монтрё о статусе проливов не распространится на проектируемый канал "Стамбул". "Проект строительства канала "Стамбул" не имеет никакого отношения к конвенции Монтрё о статусе проливов", - сказал Эрдоган.