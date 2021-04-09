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Источники сообщили о возможной отставке главы Роснедр Киселева

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В правительстве обсуждают отставку главы Роснедр Евгения Киселева, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. В Минприроды эту информацию не комментируют.

Киселев родился в 1961 году в Белгороде. В 1983 году окончил Свердловский горный институт им. В.В.Вахрушева по специальности "Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных ископаемых" с квалификацией "Горный инженер-геолог". До 2012 года его работа была связана с геологией, изучением недр и составлением атласов и карт.

В 2012 году Киселев стал заместителем руководителя Роснедр. С сентября 2015 года он стал врио главы этого ведомства, а с января 2016 - главой Роснедр и замглавы Минприроды.

Евгений Киселев Роснедра Минприроды

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