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СЖР попросил генпрокурора проверить задержание журналиста Хорошилова

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить законность задержания в Ростове-на-Дону главного редактора издания "Голос" Игоря Хорошилова и проведения у него обысков. Об этом обращении сообщает сайт союза.

Хорошилов был задержан 8 апреля, доставлен в следственное управление областного МВД и допрошен, а дома у него прошли обыски. Вечером того же дня журналиста отпустили, сообщал в фейсбуке ростовский правозащитник Александр Хуруджи.

Сам Хорошилов написал в фейсбуке, что связывает задержание с деятельностью телеграм-канала, где публикуется информация, обличающая деятельность полиции.

У "Интерфакса" пока нет комментариев по этому поводу со стороны официальных представителей правоохранительных органов.

Игорь Хорошилов Александр Хуруджи Ростов-на-Дону Игорь Краснов Генпрокуратура МВД СЖР Владимир Соловьев

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