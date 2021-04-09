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Чистый убыток по РСБУ российской "дочки" Renault вырос в восемь раз

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В 2020 году чистый убыток российской "дочки" французского автоконцерна Renault (ЗАО "Рено Россия") по РСБУ вырос в 8 раз, до 1,385 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка упала на 18,2%, до 117,358 млрд рублей. Себестоимость продаж уменьшилась на 8,3%, до 125,448 млрд рублей. Валовый убыток по итогам 2020 года превысил 8 млрд рублей против прибыли 6,682 млрд рублей в 2019 году.

Коммерческие расходы компании снизились на 27,4%, до 11,797 млрд рублей, управленческие расходы - на 14,2%, до 2,741 млрд рублей. Убыток от продаж подскочил в 1,8 раза, до 22,629 млрд рублей.

Долгосрочные обязательства компании увеличились на 29%, до 1,062 млрд рублей. Краткосрочные - на 18%, до 38,295 млрд рублей. В том числе, на 13,7% выросла кредиторская задолженность, достигшая 34,98 млрд рублей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Renault в России в 2020 году на фоне пандемии COVID-19 упали на 11,4%, до 128 408 машин.

ЗАО "Рено Россия" создавалось в 1998 году как совместное предприятие Renault и правительства Москвы, к концу 2012 года оно было полностью выкуплено французами. Штаб-квартира и производство расположены в Москве. Московский завод Renault выпускает кроссоверы Arkana, Kaptur, Duster, а также Nissan Terrano.

Renault АЕБ Рено Россия коронавирус

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