В Петербурге полицейский помещен под домашний арест по делу об убийстве студента

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге Смольнинский суд поместил под домашний арест до 24 мая сотрудника полиции Олег Полторацкого, которого обвиняют в передаче постороннему лицу изъятого травматического пистолета, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Следствие и прокурор просили его арестовать, но суд согласился с ходатайством защиты при выборе меры пресечения.

Полторацкий был задержан 7 апреля. Ему вменяют превышение полномочий (п.в ч.3 ст.286 УК). На допросе в качестве подозреваемого он вины не признал.

По версии следствия, весной 2020 года он, будучи оперативником полиции, не имея полномочий для распоряжения предметами и документами, изъятыми в ходе одной из проверок, взял травматический пистолет GRAND POWER T12-F и передал Зауру Каримову. 4 июня Каримов из этого пистолета насмерть застрелил студента СПбГУ Владислава Голикова, сообщала пресс-служба судов.

Студент 4 июня пришел в офис фирмы ООО "Ресурс", где оформляют "серые" медицинские книжки. Он добивался возврата денег за услуги, которые не получил. Охранник - ранее судимый Каримов - с ним разругался и в него выстрелил, считает следствие. Голиков умер в больнице, Каримов был арестован 6 июня 2020 года.