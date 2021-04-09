Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:53Заразились
на 09.04В России 4 623 984+9 150В мире 133 943 335+839 850

В Петербурге полицейский помещен под домашний арест по делу об убийстве студента

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Петербурге Смольнинский суд поместил под домашний арест до 24 мая сотрудника полиции Олег Полторацкого, которого обвиняют в передаче постороннему лицу изъятого травматического пистолета, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Следствие и прокурор просили его арестовать, но суд согласился с ходатайством защиты при выборе меры пресечения.

Полторацкий был задержан 7 апреля. Ему вменяют превышение полномочий (п.в ч.3 ст.286 УК). На допросе в качестве подозреваемого он вины не признал.

По версии следствия, весной 2020 года он, будучи оперативником полиции, не имея полномочий для распоряжения предметами и документами, изъятыми в ходе одной из проверок, взял травматический пистолет GRAND POWER T12-F и передал Зауру Каримову. 4 июня Каримов из этого пистолета насмерть застрелил студента СПбГУ Владислава Голикова, сообщала пресс-служба судов.

Студент 4 июня пришел в офис фирмы ООО "Ресурс", где оформляют "серые" медицинские книжки. Он добивался возврата денег за услуги, которые не получил. Охранник - ранее судимый Каримов - с ним разругался и в него выстрелил, считает следствие. Голиков умер в больнице, Каримов был арестован 6 июня 2020 года.

Петербург МВД Олег Полторацкий СПбГУ Смольнинский суд Заур Каримов

Новости

Что произошло за день: пятница, 9 апреля

Издание "Важные истории" сообщает об обыске у своего главреда Романа Анина

Пандемия коронавируса

Источник сообщил о возможном ограничении на месяц авиасообщения с Турцией

Источник сообщил о возможном ограничении на месяц авиасообщения с Турцией

Путин обсудил с Эрдоганом карабахский и украинский кризисы

Путин обсудил с Эрдоганом карабахский и украинский кризисы

Новый серийный самолет Ил-96-300 совершил первый испытательный полет

Экс-главу Минтруда Дагестана обвинили в создании преступного сообщества

Московский школьник получил условный срок по делу об изготовлении бомбы

Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии

Путин назначил Меняйло врио главы Северной Осетии

Появившуюся в рамках декриминализации побоев статью признали неконституционной

Появившуюся в рамках декриминализации побоев статью признали неконституционной

РКН заявил, что оборудование для "суверенного рунета" не влияет на работу сетей операторов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');