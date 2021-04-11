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Авиасообщение с Якутском нарушено из-за снегопада

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Прибытие пяти рейсов в аэропорт "Якутск" перенесено до 12 апреля из-за метеоусловий, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"По метеоусловиям, а также по регламенту аэропорт закрыт с 14 часов 11 апреля до 4 утра 12 апреля. Перенесено прибытие 5 рейсов", - рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что задерживаются два рейса из Москвы, а также из Новосибирска, Владивостока и Санкт-Петербурга.

По данным Якутгидромета, в Якутске снег, ветер северо-западный 3-8 м/с с порывами до 8-13 м/с. Температура воздуха минус 6 градусов.

Якутия

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