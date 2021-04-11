На создание водопропускных сооружений в низовьях Волги выделят 23,9 млн руб.

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Волгоградская область получит финансирование на строительство инженерных сооружений для улучшения водообмена в низовьях реки Волги на год раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В пресс-службе сказали, что речь идет о 23,9 млн рублей, которые будут направлены в регион в 2021 году в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология".

Отмечается, что за счет этих средств Волгоградская область сможет ускорить строительство водопропускных сооружений на территории Волго-Ахтубинской поймы. Такие сооружения будут пропускать паводковые воды по всей гидрографической сети поймы и предотвращать отток воды после завершения паводка, заявили в кабмине.

Это, добавили в правительстве, улучшит наполняемость рек и озер, повысит качество водоснабжения жителей, обеспечит водой сельхозпроизводителей. Кроме того, как говорится в документе, на участках грунтовых дорог, проходящих над гидросооружениями, появится щебеночное покрытие, таким образом, улучшится транспортная доступность отдаленных территорий.

Федеральный проект "Оздоровление Волги" реализуется с 2018 по 2024 год.

Его цель - улучшить экологическое состояние Волги за счет сокращения объема загрязненных сточных вод и восстановления водных объектов низовьев реки.