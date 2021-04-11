Северный флот обнаружил самолет времен войны в Кольском заливе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Гидрографы Северного флота обнаружили на дне Кольского залива бомбардировщик времен Великой Отечественной войны, сообщили в воскресенье в пресс-службе флота.

По ее данным, останки самолета находятся на глубине 25 метров недалеко от берега.

Как сказали в пресс-службе, информация о его возможном нахождении была получена от местных дайверов. Предположительно это бомбардировщик, поставленный в СССР по Лендлизу.

Отмечается, что на следующей неделе гидрографы вместе с водолазами Северного флота детально обследуют находку и оценят возможность ее подъема со дна.

Кроме этого гидрографы обнаружили носовую часть, предположительно, транспорта "Алькоу кадет", неудачный подъем которого был описан в рассказе Виктора Конецкого "Как я первый раз командовал кораблем".

Также, добавили в пресс-службе, выявлен ряд небольших объектов - понтонов и катеров, не показанных на государственных морских навигационных картах. Еще установлены некоторые неточности, связанные с нанесением глубин.