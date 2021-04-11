Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:03Заразились
на 11.04В России 4 641 390+8 702В мире 135 355 885+664 505

Северный флот обнаружил самолет времен войны в Кольском заливе

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Гидрографы Северного флота обнаружили на дне Кольского залива бомбардировщик времен Великой Отечественной войны, сообщили в воскресенье в пресс-службе флота.

По ее данным, останки самолета находятся на глубине 25 метров недалеко от берега.

Как сказали в пресс-службе, информация о его возможном нахождении была получена от местных дайверов. Предположительно это бомбардировщик, поставленный в СССР по Лендлизу.

Отмечается, что на следующей неделе гидрографы вместе с водолазами Северного флота детально обследуют находку и оценят возможность ее подъема со дна.

Кроме этого гидрографы обнаружили носовую часть, предположительно, транспорта "Алькоу кадет", неудачный подъем которого был описан в рассказе Виктора Конецкого "Как я первый раз командовал кораблем".

Также, добавили в пресс-службе, выявлен ряд небольших объектов - понтонов и катеров, не показанных на государственных морских навигационных картах. Еще установлены некоторые неточности, связанные с нанесением глубин.

Северный флот Заполярье Кольский залив Великая Отечественная война ВОВ

Новости

В Петербурге задержали более десяти участников межэтнического конфликта

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 8 702 новых случая COVID-19

В России за сутки выявили 8 702 новых случая COVID-19

Более 20 горняков заблокированы в затопленной угольной шахте в Китае

Умер народный артист РФ Эмиль Верник

Умер народный артист РФ Эмиль Верник

Что произошло за день: суббота, 10 апреля

Ракету "Союз" запустят с космодрома Куру в ноябре

Пандемия коронавируса

НИИ гриппа в Петербурге осенью начнет испытания вакцины от COVID-19

Советника красноярского губернатора заподозрили в злоупотреблениях

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. новых случаев коронавируса
Пандемия коронавируса

В даркнете появились предложения о продаже российских COVID-вакцин

В даркнете появились предложения о продаже российских COVID-вакцин
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');