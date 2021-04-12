Под Омском двое мужчин погибли от удара током после ДТП

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Следователи в Омской области проводят проверку по факту гибели двух местных жителей, погибших от удара током при попытке эвакуировать автомобиль, врезавшийся в опору высоковольтной ЛЭП, сообщает в понедельник пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, пьяный водитель автомобиля ВАЗ-21074 не справился с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в бетонную опору линии электропередач, повредив ее и оборвав провод.

"Водитель вышел из автомобиля и позвонил своему товарищу с просьбой помочь ему в эвакуации автомашины, затем подошел к капоту автомобиля, чтобы отключить аккумулятор, в этот момент его ударило током от провода линии электропередач, в результате чего он скончался на месте", - говорится в сообщении.

Приехавший ему на помощь знакомый, подойдя к автомобилю, также был убит током.