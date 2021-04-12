Мертвый мужчина найден в городском бассейне в центре Магадана

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Следователи устанавливают причины смерти мужчины, тело которого накануне обнаружено в городском бассейне в центре Магадана, сообщило в понедельник следственное управление СКР по региону.

Тело найдено в чаше бассейна на улице Парковая. Видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, говорится в сообщении.

"Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Умершему было 66 лет. Назначена судебно-медицинская экспертиза, предварительно установлено, что смерть не носит криминальный характер.