В РФ на законодательном уровне пропишут статус молодого ученого

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ поддержал инициативу правительства об определении на законодательном уровне статуса молодого ученого, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Президент поддержал нашу инициативу, чтобы мы в законе определили статус молодого ученого", - сказал Мишустин на встрече со студентами и аспирантами авиакосмических вузов.

Он отметил, что речь идет об описании прав, обязанностей и возможностей. "Причем этот правовой статус будет даваться молодым людям до 35 лет", - пояснил премьер.