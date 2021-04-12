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Умер летчик-испытатель, Герой Советского союза Иван Жуков

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Герой СССР, летчик-испытатель Иван Жуков скончался во Владимире на 87-ом году жизни, сообщает региональное отделение организации "Волонтеры Победы".

"10 апреля 2021 года не стало Ивана Ефимовича Жукова, летчика-испытателя, Героя Советского союза, полковника Советской армии", - говорится в сообщении.

Жуков родился 31 декабря 1934 года во Владимире. В 1953 году был призван на службу в Советскую Армию. В 1957 году он окончил Оренбургское военное авиационное училище летчиков, в 1967 году - Военно-воздушную академию. С 1967 года служил старшим инструктором-летчиком 764-го истребительного авиаполка, дислоцировавшегося на аэродроме "Большое Савино" в Перми. Жуков награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. Его имя присвоено средней школе №2 во Владимире.

Иван Жуков СССР Владимир

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