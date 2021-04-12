КС подтвердил обязанность женщин-ИП делать страховые выплаты в декретном отпуске

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Конституционный суд России подтвердил обязанность индивидуальных предпринимательниц совершать страховые выплаты в период отпуска по беременности и родам, сообщила пресс-служба КС.

Такое постановление суд вынес, изучив жалобу индивидуальной предпринимательницы Инны Беловой на пункт 7 статьи 430 Налогового кодекса.

Ранее налоговая инспекция отказалась освободить Белову от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование на время отпуска по беременности и родам. Она пожаловалась в суд. Арбитражный суд сначала принял решение в ее пользу, однако налоговики это решение оспорили, и их уже поддержала кассационная инстанция.

В заявлении в КС Белова указала, что не согласна с тем, что оспариваемые нормы заставляют ИП платить страховые взносы за период отпуска по беременности и родам, тогда как наемные работники от этих платежей освобождены.

Суд отметил, что оспариваемая норма не освобождает ИП от уплаты указанных взносов в период получения пособия по обязательному социальному страхованию, поэтому это время подлежит зачету в страховой стаж. Это предполагает формирование пенсионных прав, в отличие от работающих по трудовому договору лиц, для которых данный период засчитывается в стаж без формирования индивидуального пенсионного коэффициента.

Суд заключил, что таким образом в период отпуска по беременности и родам ИП не находятся в одинаковых с работающими по трудовому договору гражданами обстоятельствах.

КС подчеркнул, что освобождение ИП от уплаты страховых взносов в период беременности возможно если они прекратят заниматься бизнесом или по решению суда.

"Исходя из концепции государственной поддержки и защиты семьи, материнства, отцовства и детства, оспариваемая норма не запрещает судам учитывать конкретные экстраординарные обстоятельства и освобождать нуждающихся ИП от уплаты данных взносов. Этот правовой механизм в защиту индивидуальных предпринимательниц также вправе совершенствовать законодатель. Дело заявительницы может быть пересмотрено", - говорится в сообщении.