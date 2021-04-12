Подразделение Mazda в России увеличило прибыль в 2,7 раза

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Российское подразделение японского автоконцерна Mazda (ООО "Мазда Мотор Рус"), несмотря на падение продаж в условиях пандемии, увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2020 году в 2,7 раза, до 2,231 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Выручка предприятия упала на 23,4%, до 43,231 млрд рублей. Выручка от продажи автомобилей составила 38,841 млрд рублей (-26,2%), запчастей - 3,665 млрд руб. (+13,3%).

Себестоимость продаж снизилась на 25,9%, до 39,189 млрд рублей. Валовая прибыль выросла на 12,9%, до 4,042 млрд рублей.

Коммерческие расходы компании сократились на 42,9%, до 1,171 млрд рублей. Управленческие расходы стали меньше на 8,3% и составили 784,262 млн рублей. Прибыль от продаж подскочила в 3,1 раза, до 2,086 млрд рублей.

Показатель прочих доходов увеличился в 2,7 раза, до 887,315 млн рублей. Прочие расходы выросли на 31,2%, до 486,147 млн рублей.

Краткосрочные обязательства ООО "Мазда Мотор Рус" выросли в 2,6 раза, до 10,432 млрд рублей. Долгосрочные - остались на уровне менее 2 млн рублей.

ООО "Мазда Мотор Рус" реализует автомобили через 70 дилерских центров, четыре из которых расположены в Казахстане, Белоруссии и Армении. В частности, компания закупает машины, выпускаемые на совместном предприятии с российской автомобилестроительной группой Sollers во Владивостоке (ООО "Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус"), где производятся Mazda CX-9, Mazda CX-5, Mazda CX-30 и седан Mazda 6.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи Mazda в России в 2020 году снизились на 13,7%, до 26 392 автомобилей. Компания сохранила долю рынка в 1,7%.