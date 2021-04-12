Суд прекратил производство по делу о банкротстве депутата Госдумы Щаблыкина

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство по заявлению ВТБ о признании депутата Госдумы Максима Щаблыкина несостоятельным (банкротом), следует из материалов картотеки арбитражных дел. Полный текст документа пока не опубликован.

Как сообщил "Интерфаксу" Щаблыкин, решение было принято, поскольку он погасил задолженность.

"Производство прекращено в связи с отсутствием долгов. А кредитное соглашение с банком ВТБ, которое было рассчитано до сентября 2021 года, погашено досрочно", - сказал он.

ВТБ просил суд признать депутата банкротом из-за долга в 201,902 млн рублей.

Щаблыкин - единоросс, депутат Госдумы с 5 октября 2016 года, член комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. С 2012 по 2016 год он был депутатом Законодательного собрания Ростовской области от партии "Единая Россия".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", Светлана Щаблыкина является совладельцем и гендиректором ООО "Ростметтех" (Шахты), совладельцем ООО "Титан" (г.Гуково, Ростовская область) и совладельцем НКО "Фонд поддержки гражданских инициатив "Содействие".