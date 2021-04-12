Двое свердловчан получили по 12 лет колонии за убийство подростка

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор двум местным жителям по делу об убийстве подростка 18 лет назад, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Дзержинский суд Нижнего Тагила назначил Евгению Дудрову и Антону Харламову по 12 лет колонии строгого режима.

Преступление было совершено 16 января 2003 года. По данным прокуратуры, группа из пяти человек решила похитить знакомого подростка, чтобы получить выкуп у его состоятельных родителей. Подросток добровольно сел в машину к своим приятелям, те привезли его в дом и связали. Вскоре трое подельников решили убить похищенного, опасаясь, что после освобождения он их выдаст.

Тело подростка обнаружили через два дня неподалеку от места преступления. При этом злоумышленники продолжали звонить его отцу-предпринимателю, требуя выкуп.

Все пятеро фигурантов дела избежали уголовной ответственности за похищение в связи с истечением срока давности. Суд признал их виновными в убийстве группой лиц с целью скрыть другое преступление. Еще один фигурант этого дела умер до вынесения приговора.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе облпрокуратуры, убитому подростку было 17 лет.

Пресс-служба регионального СУ СКР в свою очередь уточнила, что трое фигурантов дела были задержаны в декабре 2019 года. Там отметили, что сообщники привезли подростка в дом в Нижнем Тагиле под обманным предлогом и первоначально собирались удерживать его там до получения денег.

Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых отметил, что все задержанные в 2019 году уже имели судимости по разным статьям.