В Иркутске подросток погиб от удара током на железной дороге

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Иркутске возбуждено уголовное дело о гибели 14-летнего подростка от удара током на железной дороге, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК.

Предварительно установлено, что днем 10 апреля он забрался на стоявшую на путях цистерну в парке прибытия на станции "Иркутск-Сортировочный". Он оказался рядом с высоковольтными проводами, получил от них термический ожог и погиб на месте.

Дело расследуется по статье о причинение смерти по неосторожности. По предварительной версии, подросток погиб, потому что игнорировал правила безопасности на железной дороге.