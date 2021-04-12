Путин поручил кабмину подготовить документ о приоритетах госполитики в сфере космоса

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить конкретные меры реализации приоритетов, заложенных в основах госполитики в области космической деятельности.

В ходе совещания о долгосрочных приоритетах развития отрасли он напомнил, что в январе 2020 года были утверждены основы государственной политики в области космической деятельности до 2030 года и на дальнейшую перспективу. "Для достижения поставленных масштабных целей нужен долгосрочный подход, который в полной мере учитывает наши приоритеты в космической сфере и будет подкреплен соответствующими ресурсами. Для этого правительству необходимо подготовить и утвердить документ, содержащий конкретные меры по достижению приоритетов, обозначенных в основах госполитики в области космической деятельности", - добавил президент.

Он подчеркнул, что такой документ должен носить комплексный и долгосрочный характер, отражать видение и перспективы развития отечественной космической отрасли не менее, чем на десять лет вперед.

"При этом акцент должен быть сделан на практическом использовании результатов космической деятельности в экономике и социальной сфере России, прежде всего, в сфере коммуникации, транспорта, промышленности, образования, здравоохранения", - сказал он.

Президент также заявил о необходимости еще раз проанализировать все основные этапы реализации приоритетных проектов в космической сфере, четко определить задачи и результаты каждого этапа. "Все проекты должны быть привязаны к объемам и источникам финансирования с разбивкой по годам", - подчеркнул он.

Путин подчеркнул, что Россия должна закрепить свой статус одной из ведущих ядерных и космических держав.