Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:39Заразились
на 12.04В России 4 649 710+8 320В мире 136 046 624+690 739

Путин поручил кабмину подготовить документ о приоритетах госполитики в сфере космоса

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству утвердить конкретные меры реализации приоритетов, заложенных в основах госполитики в области космической деятельности.

В ходе совещания о долгосрочных приоритетах развития отрасли он напомнил, что в январе 2020 года были утверждены основы государственной политики в области космической деятельности до 2030 года и на дальнейшую перспективу. "Для достижения поставленных масштабных целей нужен долгосрочный подход, который в полной мере учитывает наши приоритеты в космической сфере и будет подкреплен соответствующими ресурсами. Для этого правительству необходимо подготовить и утвердить документ, содержащий конкретные меры по достижению приоритетов, обозначенных в основах госполитики в области космической деятельности", - добавил президент.

Он подчеркнул, что такой документ должен носить комплексный и долгосрочный характер, отражать видение и перспективы развития отечественной космической отрасли не менее, чем на десять лет вперед.

"При этом акцент должен быть сделан на практическом использовании результатов космической деятельности в экономике и социальной сфере России, прежде всего, в сфере коммуникации, транспорта, промышленности, образования, здравоохранения", - сказал он.

Президент также заявил о необходимости еще раз проанализировать все основные этапы реализации приоритетных проектов в космической сфере, четко определить задачи и результаты каждого этапа. "Все проекты должны быть привязаны к объемам и источникам финансирования с разбивкой по годам", - подчеркнул он.

Путин подчеркнул, что Россия должна закрепить свой статус одной из ведущих ядерных и космических держав.

Владимир Путин

Новости

Огонь с "Невской мануфактуры" перекинулся на крышу соседнего здания

Путин освободил генерала Рудого от должности первого замдиректора ФСИН

Кровля горящей "Невской мануфактуры" рухнула на площади 10 тыс. кв. м

Аналитики сообщили об обвале цен на подсолнечное масло

Аналитики сообщили об обвале цен на подсолнечное масло
Пандемия коронавируса

Продажи туров из России в Турцию на ближайшие даты резко сократились

Пандемия коронавируса

Эксперты Европейского агентства лекарств осмотрят производство "Спутника V"

Эксперты Европейского агентства лекарств осмотрят производство "Спутника V"

В Петербурге завели уголовное дело из-за пожара в бизнес-центре

Пандемия коронавируса

В РФ одобрили включение COVID-вакцины в календарь профилактических прививок

Площадь пожара на "Невской мануфактуре" выросла до 10 тыс. кв. м

Подразделение Mazda в России увеличило прибыль в 2,7 раза

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');