Попова отметила рост заболеваемости пожилых и молодежи после отмены COVID-мер

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - После снятия коронавирусных ограничений в ряде регионов России наблюдается рост заболеваемости среди пожилых людей и молодежи, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Снятие запрета на оказание услуг общественного питания с 23:00 до 6:00 часов утра отмечено в 27 регионах страны, и еще в 20 отмечено снятие ограничений для лиц старше 65 лет. В течение двух недель после таких решений мы отмечаем вновь после стабилизации, после снижения цифр рост заболеваемости среди населения старшей возрастной группы и также среди молодежи", - сказала Попова на брифинге в понедельник.

Она также отметила, что "во всех субъектах РФ продолжает действовать масочный режим, сохраняется усиленный режим дезинфекции на общественном транспорте, в местах массового пребывания людей, в большинстве регионов продолжает действовать запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий".