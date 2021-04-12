Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:52Заразились
на 12.04В России 4 649 710+8 320В мире 136 046 624+690 739

Путин утвердил Основы госполитики РФ в области международной информбезопасности

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который утверждает Основы государственной политики РФ в области международной информационной безопасности.

Соответствующий указ, подписанный 12 апреля, и прилагаемый документ (Основы) размещены в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Основы госполитики РФ в области международной информбезопасности являются документом стратегического планирования РФ. Он, как отмечается в этом документе, отражает официальные взгляды на сущность международной информбезопасности, определяет основные угрозы международной информбезопасности, цель, задачи госполитики РФ в области международной информбезопасности, а также основные направления ее реализации.

Документом конкретизируются отдельные положения Стратегии нацбезопасности РФ, Доктрины информбезопасности РФ, Концепции внешней политики РФ и других документов стратегического планирования.

В Основах госполитики перечислены основные угрозы международной информационной безопасности. В качестве таковых, в частности, названы использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политической и иных сферах в целях подрыва (ущемления) суверенитета, нарушения территориальной целостности государств, осуществления в глобальном информационном пространстве иных действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности; использование ИКТ в террористических и в экстремистских целях, а также для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

В качестве угроз также рассматривается использование ИКТ в преступных целях, в том числе для совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также для совершения различных видов мошенничества; использование ИКТ для проведения компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Еще одной угрозой названо использование отдельными государствами технологического доминирования в глобальном информационном пространстве для монополизации рынка ИКТ, ограничения доступа других государств к передовым ИКТ, а также для усиления их технологической зависимости от доминирующих в сфере информатизации государств и информационного неравенства.

Проект "Основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности" был одобрен 26 марта на заседании Совбеза РФ, которое провел президент Владимир Путин.

На этом заседании Путин призвал в обновленном документе сохранить преемственность стратегического курса России на предотвращение конфликтов в информационном пространстве. По его словам, необходимо подтвердить приверженность ранее заявленной цели государственной политики и с учетом нынешних реалий уточнить, а там, где необходимо - и скорректировать ее приоритетные направления. При этом он предложил уделить серьезное внимание налаживанию механизмов практического сотрудничества в обеспечении безопасности глобальной информационной сферы.

Владимир Путин

Новости

В РСТ назвали приостановку полетов в Турцию новым ударом для туротрасли

В РСТ назвали приостановку полетов в Турцию новым ударом для туротрасли

Что произошло за день: понедельник, 12 апреля

Российских туристов не будут эвакуировать из Турции и Танзании

Российских туристов не будут эвакуировать из Турции и Танзании
Пандемия коронавируса

В России выявлено 49 неуточненных мутаций коронавируса

Главу "Альянса врачей" оштрафовали на 180 тыс. руб. за акцию у колонии, где сидит Навальный

Главу "Альянса врачей" оштрафовали на 180 тыс. руб. за акцию у колонии, где сидит Навальный
Пандемия коронавируса

Попова связала с Турцией 80% привозных случаев COVID-19 в России

Пандемия коронавируса

РФ приостановит полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня

РФ приостановит полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня

РКН дал Google, Twitter и Facebook срок до конца мая для локализации данных россиян

РКН дал Google, Twitter и Facebook срок до конца мая для локализации данных россиян

Пассажир спас неуправляемый автобус от падения в реку в Рязани

Огонь с "Невской мануфактуры" перекинулся на крышу соседнего здания

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');