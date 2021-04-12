Путин утвердил Основы госполитики РФ в области международной информбезопасности

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который утверждает Основы государственной политики РФ в области международной информационной безопасности.

Соответствующий указ, подписанный 12 апреля, и прилагаемый документ (Основы) размещены в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Основы госполитики РФ в области международной информбезопасности являются документом стратегического планирования РФ. Он, как отмечается в этом документе, отражает официальные взгляды на сущность международной информбезопасности, определяет основные угрозы международной информбезопасности, цель, задачи госполитики РФ в области международной информбезопасности, а также основные направления ее реализации.

Документом конкретизируются отдельные положения Стратегии нацбезопасности РФ, Доктрины информбезопасности РФ, Концепции внешней политики РФ и других документов стратегического планирования.

В Основах госполитики перечислены основные угрозы международной информационной безопасности. В качестве таковых, в частности, названы использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в военно-политической и иных сферах в целях подрыва (ущемления) суверенитета, нарушения территориальной целостности государств, осуществления в глобальном информационном пространстве иных действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности; использование ИКТ в террористических и в экстремистских целях, а также для вмешательства во внутренние дела суверенных государств.

В качестве угроз также рассматривается использование ИКТ в преступных целях, в том числе для совершения преступлений в сфере компьютерной информации, а также для совершения различных видов мошенничества; использование ИКТ для проведения компьютерных атак на информационные ресурсы государств, в том числе на критическую информационную инфраструктуру.

Еще одной угрозой названо использование отдельными государствами технологического доминирования в глобальном информационном пространстве для монополизации рынка ИКТ, ограничения доступа других государств к передовым ИКТ, а также для усиления их технологической зависимости от доминирующих в сфере информатизации государств и информационного неравенства.

Проект "Основ государственной политики РФ в области международной информационной безопасности" был одобрен 26 марта на заседании Совбеза РФ, которое провел президент Владимир Путин.

На этом заседании Путин призвал в обновленном документе сохранить преемственность стратегического курса России на предотвращение конфликтов в информационном пространстве. По его словам, необходимо подтвердить приверженность ранее заявленной цели государственной политики и с учетом нынешних реалий уточнить, а там, где необходимо - и скорректировать ее приоритетные направления. При этом он предложил уделить серьезное внимание налаживанию механизмов практического сотрудничества в обеспечении безопасности глобальной информационной сферы.