Согласован проект нового нефтепровода "Сахалинморнефтегаза"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Главгосэкспертиза сообщила, что дала положительное заключение на проектно-сметные документы на строительство участка нефтепровода на севере Сахалина, который позволит восстановить добычу нефти на месторождениях "Сахалинморнефтегаза".

Речь идет о представленных повторно проектных документах и результатах инженерных изысканий на строительство нефтепровода от нефтеперекачивающей станции (НПС) "Сабо" до узла подготовки нефти (УПН) "Даги" на территории Охинского и Ногликского районов Сахалинской области.

Нефтепровод свяжет месторождения "Сахалинморнефтегаза" между собой, а после строительства приемо-сдаточного пункта - с инфраструктурой проекта "Сахалин-1", что "позволит восстановить добычу нефти на севере острова Сахалин", отмечает пресс-служба.

Общая протяженность промыслового нефтепровода составит 116,78 км, проектируемая производительность - 2600тонн нефти в сутки.

"Сахалинморнефтегаз" собирается представить на экспертизу ПСД и результаты инженерных изысканий по проекту "Приемо-сдаточный пункт "Сахалин-1", компания также занимается заключением договоров с подрядными организациями, подготовкой материально-технической базы, прокладкой новых ЛЭП, линий связи и мобилизацией территории.

Отмечается, что строительство этого нефтепровода входит в число приоритетных инвестиционных проектов группы "ННК" бизнесмена Эдуарда Худайнатова и реализуется дочерним предприятием группы.

В феврале 2021 года генеральный директор ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" (СМНГ) Иван Таран на заседании в Сахалинской облдуме сообщал, что нефтедобычу на севере Сахалина и прокачку нефти в нефтепровод планируется начать к концу 2022 года. "Мы приступили к строительству нефтепровода протяженностью 118 км с объектами инфраструктуры для добычи и транспортировки нефти с месторождений СМНГ. В том числе заключено соглашение с консорциумом "Сахалин-1" на подключение к их трубопроводной инфраструктуре, в рамках которого уже профинансировано (ННК - ИФ) более 1 млрд рублей. Общая стоимость инвестиций по данному проекту составит 20 млрд рублей", - сообщил тогда он.

Журналистам Таран тогда пояснил, что "Сахалинморнефтегаз" осуществит врезку в транспортную инфраструктуру проекта "Сахалин-1", но отгружать свою нефть на терминале в Де-Кастри Хабаровского края будет только "своим потребителям, которые изъявят желание приобрести эту нефть". Он также сообщил, что "РН-Сахалиморнефтегаз" перейдет в собственность группы ННК, в течение полугода завершатся юридические процедуры, компания будет переименована в ООО "ННК-Сахалинморнефтегаз". В развитие сахалинского предприятия ННК в ближайшие годы собирается вложить до 80 млрд рублей инвестиций.

В конце прошлого года ООО "ННК-Ойл" стало владельцем 9% ООО "РН-Сахалинморнефтегаз", с 31 марта 2021 года эта доля увеличилась до 49%.

ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" - одно из старейших нефтедобывающих предприятий России, основано в августе 1928 года. Предприятие выполняет функции оператора по более чем 30 лицензиям на разработку нефтегазовых месторождений Сахалина.

В июле 2020 года после аварии на нефтепроводе Оха - Комсомольск-на-Амуре, соединявшем остров с материком, "Сахалинморнефтегаз" прекратил производство. "Роснефть" поясняла, что временное ограничение добычи нефти на Сахалине связано с обязательствами в рамках сделки ОПЕК+. В дальнейшем НК планировала создать новую логистическую инфраструктуру для поставок сахалинской нефти.