Хирурги в Челябинске спасли ребенка, проглотившего 14 магнитов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Хирурги Челябинской детской областной клинической больницы (ЧОДКБ) извлекли из живота маленького ребенка 14 магнитных шариков, которые он проглотил, играя с магнитным кубом.

"Ребенок 2 года 8 месяцев поступил в больницу по месту жительства после того, как, играя со старшим братом, проглотил магниты из новомодной, но очень опасной игрушки. На снимке врачи нашли 8 магнитов в кишечнике и 6 в желудке. Мальчика экстренно отправили в ЧОДКБ", - сообщает пресс-служба больницы.

Как отмечают хирурги, такие шарики диаметром 5 миллиметров внутри организма сильно притягиваются друг к другу и повреждают стенки желудочно-кишечного тракта, а это, в конечном счете, может привести к некрозу и гибели. Поэтому извлечь их нужно как можно быстрее.

На момент обследования ребенка магниты из желудка уже мигрировали в 12-перстную кишку, стало понятно, что достать их при помощи эндоскопических методов не удастся, и хирурги приняли решение оперировать пациента. Проделав ряд сложных манипуляций, врачи извлекли все шарики.

"Можно сказать, что в данном случае ребенку повезло. Малыш был доставлен в больницу через два часа после проглатывания. Хорошо, что магниты не расцепились и не мигрировали по отдельности", - поясняют врачи.

Хирурги областной больницы настоятельно рекомендуют не давать детям такую опасную игрушку.