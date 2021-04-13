В ряде регионов России пресекли сбыт фальсифицированных медизделий

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Белгородской и Волгоградской областей пресекли деятельность продавцов фальсифицированных стоматологических материалов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как установили оперативники, нелегально произведенную продукцию хранили в складах в Волгограде. Крупные оптовые партии изделий продавались в Москве, Белгородской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии, сказала она.

Правоохранительные органы задокументировали факты продажи 320 шприцев со стоматологическим реставрационным материалом и 235 флаконов со стоматологическим адгезивом (приклеивающее средство - ИФ).

"Медицинские изделия были маркированы товарным знаком известного зарубежного производителя. Однако согласно заключению экспертов, их содержимое не соответствует оригинальным образцам препаратов, произведенным на заводе-изготовителе", - отметила представитель МВД.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.238.1 УК РФ (сбыт фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору).

Двух подозреваемых отпустили под подписку о невыезде, еще один заключен под домашний арест.

"В ходе обысков в жилищах фигурантов, а также нескольких офисных помещениях обнаружены и изъяты более 800 единиц нелегально произведенных пломбировочных материалов, полиграфические эскизы для производства упаковки, денежные средства в сумме 3,5 млн рублей, а также иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение", - говорится в сообщении.

Полицейские ведут работу по изъятию фальсификата из оборота и установлению места его изготовления.